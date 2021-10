INI: CELEBRATI FUNERALI DI DELFO GALILEO FARONI, SINDACO CANISTRO, “PER SEMPRE RICONOSCENTI”

CANISTRO – Si sono svolti oggi a Grottaferrata i funerali del professor Delfo Galileo Faroni, morto a 101 anni, fondatore del Gruppo Ini, importante clinica privata con sede a Grottaferrata nel Lazio, e con una divisione fiore all’occhiello a Canistro, in provincia dell’Aquila.

Il sindaco di Canistro, Gianmaria Vitale ha portato il saluto dell’intera cittadinanza alla famiglia.

“A titolo personale, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Canistro – commenta il Sindaco Vitale – rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia Faroni per la perdita del Professore. Figura esimia in ambito professionale, nonché uomo di grande cultura, è stato un eccellente medico che ha sempre unito alle capacità professionali riconosciute doti umane.

Siamo e saremo sempre riconoscenti a Lui e alla sua famiglia per le opportunità di sviluppo economico e sociale che ha promosso a favore della nostra comunità. Canistro – conclude il Sindaco- conserverà per sempre la memoria del Professore e il suo operato continuerà ad essere vivo e presente nelle strutture del nostro territorio.”

Delfo Galileo Faroni è nato a Roma, l’8 agosto 1920, laurea in Medicina, reumatologo sulle orme dello zio, Tommaso Lucherini. E quando il professor Nicola Pende si avventura nei misteri dell’endocrinologia, lo affianca come l’allievo preferito. Diventerà un grande medico, consultato per due pontefici malati, Pio XII e Giovanni XXIII, convocato a Doha dall’Emiro del Qatar per farsi visitare. Lo ammira, divenendone amica, il Nobel Levi Montalcini. Intanto avvia il suo disegno più ambizioso: la creazione di strutture sanitarie. Nascono Centri di eccellenza a Roma, Grottaferrata, Tivoli, Canistro, Veroli (la famosa Città Bianca che domina sulle montagne ciociare), Guidonia, Fonte Nuova.

All’avanguardia perché il professore intuisce il ruolo della tecnologia: la Roentgenterapia, il litotritore per la calcolosi renale e la prima RMN. Senza mai dimenticare l’uomo. Durante l’occupazione tedesca a Roma crea al Policlinico un reparto malattie infettive. E così le SS non entrano. I pazienti, sono tutti ebrei, nessuno è malato. Una lunga vita da protagonista. Illuminato. Sempre sorridente.

Con il sostegno della moglie Nadia e dei figli Cristopher, direttore generale del Gruppo INI e Jessica alla guida del Gruppo e al vertice dell’AIOP Lazio, la maggiore associazione della sanità privata regionale. “Abbiamo speso 100 anni della nostra esistenza per onorare l’arte che fin da bambini abbiamo scelto di praticare, cioè la medicina” questa una delle tante citazioni del Prof. D. G. Faroni. Per chi desiderasse onorarne la memoria, rispettando le ultime volontà del professore, si dispensa dai fiori ma sono gradite libere donazioni alla “Fondazione Villaggio Don Bosco”.

Il sindaco di Grottaferrata Luciano Andreotti, nel corso della seduta del Consiglio comunale di ieri, ha reso omaggio al professore con un minuto di silenzio e il proposito per il prossimo futuro di rendere all’illustre medico l’omaggio dell’intera comunità cittadina.