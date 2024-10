INI CITTA’ BIANCA: AUDITORIUM INTITOLATO AL DOTTOR CARMINE ROMANIELLO

VEROLI – Tanti amici, colleghi e autorità non hanno voluto mancare alla cerimonia di intitolazione dell’Auditoriom dell’INI Città Bianca di Veroli al dottor Carmine Romaniello, per tanti anni colonna portante del Gruppo INI, conosciuto e amato per la sua professionalità, la dedizione al lavoro di medico e la sua umanità.

La cerimonia si è svolta mercoledì 9 ottobre alla presenza di molte autorità, dei familiari, dei colleghi, del presidente del Gruppo Ini Cristopher Faroni, del manager sanitario Jessica Veronica Faroni, di Nadia Faroni, del direttore amministrativo Claudio Natale, del direttore generale del Gruppo Ini Giovanni Tavani.

Tra i presenti anche il sindaco Germano Caperna, l’assessore Elena Di Nicuolo, il comandante della compagnia carabinieri di Alatri il capitano Leonardo Rosano, il comandante della stazione carabinieri di Veroli, il luogotenente Giovanni Franzese. A benedire la targa commemorativa e l’auditorium intitolato al dottor Romaniello è stato il vescovo diocesano monsignore Ambrogio Spreafico.

Visibilmente commosso nel ricordo del dottor Romaniello il presidente del Gruppo INI, Cristopher Faroni: “Carmine è stato un grande medico e un grande amico. Il suo supporto è stato fondamentale anche nello studio minuzioso della documentazione relativa alle accuse, create ad arte, che ci hanno visti coinvolti. Mi dispiace tanto che non fosse presente il giorno in cui ci hanno assolto”.

Commozione anche per Jessica Veronica Faroni, Manager sanitario: “Grande uomo e medico. Aveva un grande feeling con mio padre che, quando è stato male, si faceva curare da lui, si fidava di lui. Il suo sogno era portare l’Università a Città Bianca, a Veroli. Ce l’abbiamo fatta e ora gli studenti si formeranno nella sala a lui intitolata”.