INI CITTA’ BIANCA VEROLI: IN CORSIA “RIVOLUZIONE DIGITALE”, CARRELLI MULTIMEDIALI PER VISITE MEDICHE

VEROLI – La “Rivoluzione digitale” entra in corsia all’INI Città Bianca: nella casa di cura privata di Veroli (Frosinone) sono entrati in funzione i carrelli multimediali di ultima generazione per le visite mediche ai pazienti ricoverati.

Grazie a questa innovazione tecnologica le informazioni mediche saranno consultabili in maniera automatica attraverso il dispositivo dotato di un PC all-in-one con schermo touch screen collegato alla nuova infrastruttura, “dando così ai medici che effettuano la visita la possibilità di reperire informazioni in tempo reale, di prescrivere velocemente visite e farmaci, e di rendere disponibili le informazioni digitalmente, in rete, a tutti i medici che seguono in reparto il percorso assistenziale del paziente”.

“È una vera ‘rivoluzione digitale’, quella messa in campo dal Gruppo INI grazie all’impegno della famiglia Faroni, che garantisce ai pazienti una gestione interdisciplinare più sicura ed efficiente. L’attività in corsia è molto più dinamica, ottimizza le procedure e permette quindi di dedicare più tempo all’assistenza con un evidente miglioramento delle prestazioni offerte ai degenti”, spiega il dottor Ettore Piero Valente, responsabile del Reparto di riabilitazione della struttura di Veroli.

Il Gruppo INI di proprietà della famiglia Faroni, da oltre 70 anni opera in Lazio, Abruzzo e nel centro-sud Italia, con 10 strutture sanitarie, oltre 1200 posti letto e circa 2mila dipendenti.

Download in PDF©