INI: PUGNI E MORSI A DIRETTORE CLINICA GROTTAFERRATA, ANCORA AGGRESSIONI A DANNI PERSONALE

ROMA – Nei giorni scorsi aveva violato le norme sulle visite in strutture sanitarie ancora dettate dalla recrudescenza del covid, mercoledì c’era stato un atteggiamento più aggressivo per il quale erano state allertate le fortezze dell’ordine, ieri l’aggressione ad un dirigente: è accaduto ieri mattina nella clinica del gruppo Ini di Grottaferrata, in provincia di Roma, che ha una importante divisione a Canistro, in provincia dell’Aquila, e dove il fratello di una paziente ricoverata nel reparto di riabilitazione ha aggredito il direttore amministrativo, Giovanni Tavani, che era intervenuto per calmare gli animi che si erano surriscaldati sempre sul tema delle visite in struttura.

Il familiare della donna ricoverata, in stato di visibile alterazione, dopo aver ignorato nuovamente le norme di accesso in struttura, ha sferrato un pugno al volto e, successivamente, morso alla spalla il dirigente del gruppo Ini che ha case di cura nel Lazio e in Abruzzo, a Canistro. L’uomo è stato denunciato.

Per il dottor Tavani sono 7 i giorni di prognosi con ulteriori accertamenti da affrontare nei prossimi giorni. Molto duro il commento del direttore Generale del Gruppo, Christopher Faroni: “Ancora una aggressione violenta ai danni del personale in strutture sanitarie. Questa barbarie tra le corsie delle nostre strutture sanitarie è intollerabile. Non è la prima volta che accade e dobbiamo dire ‘basta’. Il livello di violenza che affrontiamo ormai quotidianamente ha da tempo superato la soglia di allerta. Ovviamente agiremo in tutte le sedi giudiziarie competenti, ma chiediamo maggiore attenzione a tutela per i nostri operatori e alle forze dell’ordine di esserci più vicini e di intervenire preventivamente su queste violenze. Siamo qui tutti i giorni per curare, non per doverci curare le ferite procurate da incivili e violenti”