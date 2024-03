INIZIATA QUESTA NOTTE LA PRIMAVERA, EQUINOZIO CON UN GIORNO IN ANTICIPO. TEMPO IN MIGLIORAMENTO

PESCARA – Dopo un inverno a dir poco mite, alle ore 4:06 di questa notte è scoccato l’equinozio di primavera. un giorno in anticipo rispetto al finora tradizionale 21 marzo.

Le date esatte di equinozi e solstizi dipendono infatti dalla rivoluzione della Terra e da quest’anno e fino al 2102 l’equinozio di primavera non sarà più il 21 marzo, ma il 20 oppure il 19 marzo.

L’equinozio è il momento preciso in cui il Sole si trova allo zenit dell’equatore della Terra, cioè esattamente sopra la testa di un ipotetico osservatore che si trovi in un punto specifico sulla linea dell’equatore. Il giorno dell’equinozio di primavera ha comunque una caratteristica particolare: è uno dei due soli giorni all’anno, l’altro è quello dell’equinozio d’autunno, in cui il dì ha la stessa durata della notte.

Sulla nostra penisola intanto il tempo è ulteriormente migliorato anche in Abruzzo, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che, nelle prossime ore, garantirà condizioni di tempo stabile e temperature in graduale aumento, ma non mancheranno annuvolamenti

Tra giovedì e venerdì l’alta pressione che favorirà il transito di un debole ma veloce sistema nuvoloso proveniente dall’Europa centrale che, nel pomeriggio-sera di giovedì e nella giornata di venerdì, potrà dar luogo ad annuvolamenti e a fenomeni di instabilità lungo la dorsale appenninica.

Tra domenica e lunedì, inoltre, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le regioni centro-settentrionali.