INIZIATIVA BENEFICA DEL CISOM A PAGANICA PER AIUTARE LE FAMIGLIE BISOGNOSE AQUILANE

L’AQUILA – Un incontro conclusivo del progetto di raccolta elementare per la distribuzione di generi a persone bisognose della città è in programma domani, mercoledì 24 gennaio, nella frazione aquilana di Paganica. L’iniziativa, a cura del Cisom – Corpo italiano soccorso dell’Ordine di Malta – si terrà nella palestra della scuola media “Celestino V” di Paganica, alle 10. In questa occasione gli studenti potranno confrontarsi direttamente con il volontariato attivo, conoscere le strutture di Protezione civile operanti sul territorio, incontrare gli operatori Cisom e le finalità della raccolta a cui loro stessi hanno partecipato con grande entusiasmo. Infatti il progetto dal titolo ‘Colletta elementare’, nei giorni scorsi, ha visto impegnato l’intero Istituto comprensivo di Paganica per una raccolta di generi alimentari di prima necessità a lunga conservazione (pasta, condimenti, salsa olio, legumi, pelati tonno, zucchero riso caffè, latte, biscotti).

Studenti, famiglie e docenti hanno fatto riferimento alla sezione locale del Cisom, che ha sede nella basilica di San Bernardino in L’Aquila, attraverso il suo capogruppo Tiziana Garofalo. L’Istituto Comprensivo di Paganica è il primo grande complesso scolastico della città che viene coinvolto nel progetto; sono in programma nel corso dell’anno analoghe iniziative nelle scuole superiori del capoluogo. L’incontro inizierà alle 10.

A seguire, i volontari inizieranno subito la distribuzione ai bisognosi all’interno dello stesso Comune dell’Aquila. Il progetto si propone come l’occasione per sensibilizzare gli studenti ai temi del bisogno e del sostegno di comunità, del volontariato e dell’importanza del bene alimentare come esigenza primaria per la vita, sostenendo con forza il concetto di solidarietà e inclusione come valori fondanti della società di oggi e di domani.