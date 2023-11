INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE: IL 23 NOVEMBRE ALL’AQUILA LA MINISTRA ROCCELLA

L’AQUILA – “Non è solo il 25 novembre”, seconda edizione del progetto promosso dall’amministrazione comunale aquilana contro la violenza sulle donne Istituzioni, associazioni, cultura e giovani in campo con la seconda edizione del progetto “Non è solo il 25 novembre”, promosso dall’amministrazione comunale per sensibilizzare sull’importanza della lotta alla violenza sulle donne. “Solo il mese scorso in un servizio di un prestigioso quotidiano economico nazionale è stato riportato che, rispetto allo scorso anno, c’è un sensibile aumento dei delitti commessi in ambito familiare o affettivo nonché delle vittime di genere femminile – ha commentato l’assessore Lancia – Occorre una svolta culturale e come amministrazione intendiamo fornire il nostro contributo, coinvolgendo soprattutto gli studenti dei nostri istituti scolastici e, più in generale, la comunità aquilana e quanti sono quotidianamente impegnati in prima linea per contrastare la violenza di genere”.

Molti gli appuntamenti in programma, a partire dalla sottoscrizione il 25 novembre prossimo, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, della sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Comune dell’Aquila e il Centro antiviolenza “Donatella Tellini”, alla presentazione della campagna di diffusione del numero antiviolenza 1522, il 23 novembre, alla presenza della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, alla promozione dell’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato “Questo non è amore”, con la presenza di un camper itinerante per promuovere ed accrescere la consapevolezza sul delicato tema della violenza fisica, psicologica, economica e digitale contro le donne.

Questo appuntamento, inoltre, è inserito nell’ambito degli eventi organizzati dal Premio Nazionale Paolo Borsellino, la cui cerimonia di premiazione finale si è tenuta il 28 ottobre scorso presso l’Auditorium del Parco, che sostiene quest’anno il progetto “Non è solo il 25 novembre”.