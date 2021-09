INIZIO ANNO SCOLASTICO, QUARESIMALE IN VISITA AGLI ISTITUTI DEL TERAMANO

TERAMO – Breve tour per le scuole di Teramo da parte dell’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, in occasione del primo giorno di scuola. L’assessore ha portato il proprio saluto agli studenti che questa mattina hanno varcato la soglia dei vari istituti scolastici e ha colto l’occasione per avere dai dirigenti scolastici un primo report sullo stato di salute degli edifici che ospitano i corsi di studi.

“Non mi sono state segnalate particolari criticità – ha detto l’assessore Quaresimale – tant’è che l’avvio dell’anno scolastico è partito in assoluta tranquillità. Dal punto di vista organizzativo per le misure di sicurezza anti Covid, ho potuto accertare che presidi, personale scolastico e ausiliare nei giorni precedenti la riapertura hanno lavorato proficuamente per garantire un rientro a scuola regolare. Come Regione Abruzzo abbiamo avviato con le scuole una collaborazione per agevolare l’avvio dell’anno scolastico, a cominciare dalla dotazione di termoscanner. Peraltro, è il caso di sottolineare, che l’Abruzzo è tra le prime regioni in Italia per numero di somministrazione di vaccini sia nella fascia degli insegnanti sia in quella dei giovani 12-17. Questi dati – conclude Quaresimale – ci fanno essere ottimisti, al di là delle possibili emergenze locali, perché l’anno che si apre possa svolgersi in assoluta regolarità riportando in aula in maniera stabile gli studenti e gli insegnanti abruzzesi”. L’Assessore annuncia che il tour proseguirà nei prossimi giorni presso le diverse scuole della Regione