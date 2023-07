INNER WHEEL CLUB: GEMELLAGGIO L’AQUILA-ATESSA E PREMIAZIONE PROGETTO ETICA DELLA SICUREZZA

L’AQUILA – Un patto di gemellaggio tra i due club service innerini che si prospetta di “fare meraviglie” sulla scia del tema internazionale Work Wonders dell’anno innerino appena concluso e suggellato a L’Aquila.

Un doppio appuntamento per l’Inner Wheel club L’Aquila si è tenuto ieri, 9 luglio, al relais Magione Papale, nel corso del quale è stato premiato il corso del progetto integrato “Etica della Sicurezza”: “una data – si legge in una nota – che resterà negli annali di club per il Gemellaggio che unisce nell’impegno di servizio l’Inner Wheel Club L’Aquila ed il Club Atessa Media Val Di Sangro”.

Di seguito la nota completa.

“Una giornata davvero unica, organizzata dal club Inner Wheel L’Aquila, in occasione della riconfermata presidenza di club per l’anno 2023-24 della designer della comunicazione ed esperta analista di forniture energetiche, dottoressa Giovanna Renzetti.

In un clima di amicizia e condivisione, alla presenza della Governatrice del Distretto 209 Inner Wheel Italia Anna Rita D’Alessandro, sono intervenute importanti autorità istituzionali, civili, militari, religiose e rotariane tra cui una madrina ed un padrino d’eccezione: l’europarlamentare Elisabetta De Blasis, abruzzese, che ha voluto sottolineare il suo impegno nel supporto al club service aquilano tutto al femminile e di cui è fieramente socia, ed il sindaco di Atessa Giulio Borrelli, noto giornalista ex direttore del Tg1, che, assieme ad Elisa Tano, presidente dell’Inner Wheel Atessa Media Val Di Sangro e alla nutrita rappresentanza delle socie del club presenti, ha testimoniato il legame che c’è tra le istituzioni ed il lavoro di servizio che l’associazione porta avanti con impegno e risultati anche sul loro territorio.

“E’ proprio la particolare attenzione al territorio e alla comunità cittadina nel generale servizio dei club Inner Wheel rivolto specialmente alle donne e ai più deboli nella collettività che, assieme alla cultura dell’informazione e alla cura delle tradizioni locali, fanno dei nostri due club Inner Wheel punti cardine comuni su cui operare e che ne avvalorano l’unione”, afferma Renzetti nel suo discorso.

A sostegno dell’operato di quest’anno dell’Inner Wheel L’Aquila erano presenti altre importanti autorità tra i tanti sostenitori nelle Forze dell’Ordine del progetto formativo integrato e gratuito “Etica della Sicurezza”, ideato e realizzato con grande riscontro sociale dal club dell’Aquila in collaborazione con l’I.P.A. l’International Police Association, Comitato Locale di L’Aquila.

Il progetto e i contenuti formativi fruibili online sul sito www.eticadellasicurezza.it continuerà e verrà portato avanti dalle associazioni che già stanno lavorando per nuovi appuntamenti di servizio tra cui, in particolare, quello dedicato ai più giovani, per trasmettere l’importanza della sicurezza e della prevenzione divulgandolo anche nelle scuole.

A tutti i sostenitori del progetto, ed in particolare ai relatori e alle corsiste che hanno partecipato, è stato riservato uno speciale riconoscimento.

Il Vice Presidente I.P.A. L’Aquila Marco D’Angelo ha consegnato in presenza, ai relatori intervenuti, un attestato dedicato al loro personale contributo per la difesa delle donne, della comunità cittadina e della collettività nei convegni formativi organizzati sul tema:

– contraffazione alimentare, il Comandante del Nucleo Operativo Gruppo Guardia di Finanza di L’Aquila, Lgt CS Giampiero Mitrugno;

– truffe online, il Vice Commissario Responsabile Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di L’Aquila, dott. David Furio Palmieri;

– sicurezza domestica, l’Ing. Sergio Basti già Direttore Generale Vigili del Fuoco;

– cura delle differenze nella medicina di genere, l’On. Elisabetta De Blasis medico cardiologo;

– aspetti legali della violenza di genere, la dott.ssa Patrizia Masciovecchio, già Direttore UOC Medicina Legale ASL 1 Abruzzo

– truffe energetiche, la dott.ssa Giovanna Renzetti, esperta analista di forniture energetiche e socio Codacons L’Aquila per la tutela dei consumatori.

Attestati di ringraziamento e stima sono stati consegnati anche al Comandante Militare dell’Esercito Abruzzo e Molise, Col. Marco Iovinelli e al Commissario Capo della Polizia della Questura dell’Aquila, Dott. Pieremidio Bianchi quali sostenitori del progetto che con la loro presenza agli eventi organizzati hanno sostenuto l’iniziativa.

Un plauso collettivo è andato all’I.P.A. L’Aquila in particolare nelle figure del Presidente Patrizio Cardelli, del Vice Presidente Marco D’Angelo e del componente del direttivo Emanuele Scipioni come pure agli istruttori del corso di difesa personale, gratuito e riservato alle donne, tenutosi grazie alla disponibilità del Cooperatore Internazionale di Polizia, Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UE, Giuseppe Sorbo e al Maestro di arti marziali Roberto Bucci della Shiseikan Europe.

L’iniziativa patrocinata dal Comune dell’Aquila e da ANCE L’Aquila, è stata possibile grazie agli sponsor Mc Donald’s L’Aquila, Gaselux – analisti del risparmio sulle forniture energetiche, Dako – Soluzioni d’Immagine e Comunicazione, Shiseikan Europe – Scuola di Arti Marziali e Area Sport – complesso sportivo di Monticchio (AQ). Grazie a loro è stato possibile portare avanti con successo il progetto.