INNER WHEEN L’AQUILA: NATALE DI SOLIDARIETA’, UNA POLTRONA MEDICALE PER IL REPARTO DI ONCOLOGIA

L’AQUILA – Nella splendida cornice del “giardino d’inverno” del ristorante “Casale Signorini”, si è tenuto il pranzo del club Inner Wheel dell’Aquila, per il tradizionale scambio di auguri in prossimità delle festività natalizie.

La presidente Annarita Di Pietro Maccarrone – scrive Isabella Benedetti in un articolo sull’evento – ha accolto e salutato le socie, i familiari e gli ospiti che, per tutta la durata della conviviale, si sono calati in un’atmosfera di calda amicizia, sentendosi realmente parte di una grande famiglia, come insegnano i valori cristiani e lo spirito di unione e solidarietà dell’Inner Wheel.

La bellezza del posto si è ulteriormente arricchita della magia musicale della “vocalist” Federica Di Stefano. Un altro momento importante della conviviale è stato l’ingresso di una nuova socia, Raffaella Dionisi, perché nella vita di un club, un’amica in più rappresenta la linfa vitale, un’ulteriore spinta e aiuto per operare bene.

Il pomeriggio si è concluso con la classica tombolata che ha regalato momenti di allegria e tanti bei regali frutto della generosità dei commercianti aquilani: La Novia, Lineaoro, Glamour, Montesmo, Maccarrone libri, Oscar, Atto primo, Panarelli donna, che hanno contribuito a rendere speciale questo giorno.

Il ricavato sarà utilizzato per donare una poltrona medicale al reparto di oncologia dell’Ospedale dell’Aquila.