“INNOVATION PLAYGROUND”: NAVETTE GRATUITE ALL’AQUILA PER L’EVENTO IN PROGRAMMA A CALASCIO

CALASCIO – Sarà messo a disposizione un servizio navetta gratuito, con partenze da e per la città dell’Aquila, in occasione del laboratorio “Innovation Playground”, in programma a Calascio (L’Aquila) il 4 e il 5 ottobre prossimi.

Messo a punto dal Giffoni Innovation Hub nell’ambito del progetto “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” – viene spiegato in una nota -, il festival nasce con l’obiettivo di unire tradizione e innovazione, coinvolgendo attivamente i giovani e le comunità locali in un’esperienza collettiva fatta di sperimentazione, confronto e creatività.

“Il programma propone una ricca serie di formati ibridi e attivazioni pratiche, tra workshop tematici, incontri con esperti del territorio, esperienze immersive di storytelling e sperimentazioni tecnologiche – si legge ancora nella nota – Il tutto in un contesto paesaggistico e architettonico di rilievo, a sottolineare come i borghi non siano luoghi da conservare , ma spazi vivi da ripensare e reinventare”.

“Un appuntamento da non perdere per chi crede nella rinascita, nel protagonismo giovanile e nella forza trasformativa della cultura”.

Il servizio navetta gratuito é messo a punto da WelcomeAq, con partenze previste nelle ore mattutine e rientro nel pomeriggio.

Per tutte le informazioni è possibile contattare i numeri: 379 1508492 – 0862 295927.