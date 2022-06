INNOVAZIONE, 36 MILIONI PER PROGETTI UNIVAQ E GSSI. BIONDI: “GRANDE SODDISFAZIONE”

L’AQUILA – “Grande soddisfazione per l’approvazione di due progetti sugli ecosistemi dell’innovazione che porteranno nel territorio aquilano oltre 36 milioni di euro” è stata espressa dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a commento dell’emanazione del provvedimento dell’Agenzia per la coesione territoriale che ha ritenuto ammissibili le proposte presentate, rispettivamente, dall’Università dell’Aquila e dal Gran Sasso Science Institute, le uniche due finanziate in Abruzzo.

“Si tratta di iniziative di altissima qualità – spiega il primo cittadino – che impreziosiscono ancora di più il percorso che sta facendo la città dell’Aquila verso una maturazione sociale ed economica che poggia su due elementi fondamentali: la conoscenza e il trasferimento tecnologico”.

“Di entrambi i progetti, così come di quelli presentati dall’INGV e dai Laboratori nazionali del Gran Sasso, che purtroppo non sono stati finanziati, ma che spero verranno recuperati con lo stanziamento di ulteriori risorse, il Comune è stato partner convinto, nella consapevolezza che anche attraverso l’innovazione passi il rilancio del nostro territorio”, conclude Biondi.