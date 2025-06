ENOVITIS IN CAMPO: A ROSCIANO AL VIA 19ESIMA EDIZIONE TRA I VIGNETI DI MARRAMIERO

ROSCIANO – “Questa edizione di Enovitis in Campo, ospitata per la prima volta in Abruzzo tra le vigne Marramiero, conferma il ruolo centrale della nostra regione nella viticoltura italiana. È un’occasione concreta per dimostrare come tecnologia, sostenibilità e tradizione possano convivere e contribuire allo sviluppo futuro del settore. Eventi come questo ci permettono di valorizzare l’identità agricola dell’Abruzzo e la sua capacità di affrontare con visione le sfide che ci attendono”.

Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, oggi al taglio del nastro della 19esima edizione di Enovitis in campo, la fiera itinerante di Unione italiana vini (Uiv) dedicata alle tecnologie per la viticoltura, in programma fino a domani tra i filari della Cantina Marramiero di Rosciano, in provincia di Pescara.

All’inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Rosciano, Simone Palozzo, il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi, ed Enrico Marramiero, alla guida dell’omonima cantina che ospita Enovitis in campo 2025.

Con oltre 15 approfondimenti in programma e circa 140 marchi impegnati in prove e dimostrazioni live, Enovitis in campo rappresenta l’appuntamento annuale con l’innovazione e le best practice per la viticoltura.

I focus e gli approfondimenti in programma spaziano in tutte le aree tematiche della manifestazione, dalla gestione idrica all’agricoltura di precisione, dalla sostenibilità alla difesa, per un programma tutto dedicato ad aziende vitivinicole, enologi, agronomi, tecnici e viticoltori interessati alle più moderne soluzioni per le operazioni agronomiche.

Secondo l’indagine sulla filiera del vino in Italia realizzata dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly nel 2023, il segmento “Vigneto” (agrofarmaci, fertilizzanti, impianto vigneto e meccanizzazione) in Italia genera circa 2 miliardi di euro di fatturato l’anno e conta più di 10.250 addetti, impiegati in circa 400 aziende. Nel 2024 l’export di macchinari agricoli made in Italy (in cui il settore vitivinicolo pesa per circa la metà) ha sfiorato gli 1,2 miliardi di euro.

“Da quasi vent’anni Enovitis in campo si propone come l’anello di congiunzione tra innovazione, territorio e viticoltura – ha dichiarato il presidente Uiv, Lamberto Frescobaldi –. Un momento di incontro, confronto e stimolo che, per la prima volta, si svolge in Abruzzo in sinergia con tutta la filiera, dalle istituzioni alle associazioni di tutela e di rappresentanza, altri importanti appuntamenti fieristici e, ovviamente, tutti i protagonisti e tecnici del comparto macchine e tecnologia per il vigneto. In un momento di cambiamento e sfide, il know how e la spinta propulsiva di questo settore rappresentano un asset fondamentale e strategico per tutto il vino made in Italy. Quest’anno, in particolar modo, vogliamo evidenziare l’impatto dell’innovazione tecnica sulla sicurezza del lavoro in vigneto, un tema di cruciale importanza e urgenza”.