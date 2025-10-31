L’AQUILA – La Sanofi di Scoppito come hub ad alta tecnologia con l’integrazione tra intelligenza artificiale, ricerca immunologica e manifattura digitale, per garantire sempre di più l’accesso alle terapie, creare occupazione qualificata e accrescere la competitività per il Paese e per l’Abruzzo, dove il farmaceutico assieme all’automotive rappresenta un motore economico.

Sarà questo il tema centrale dell’evento di oggi presso lo stabilimento Sanofi di Scoppito, comune a pochi chilometri dall’Aquila, “L’impatto dell’innovazione farmaceutica per la competitività e la crescita del Paese: l’eccellenza di Sanofi a Scoppito”.

Una mattinata di confronto ad alto livello con rappresentanti delle Istituzioni, del mondo economico e del territorio, per discutere il ruolo strategico delle scienze della vita nella nuova stagione della salute e dello sviluppo industriale.

Tra gli altri, è previsto l’intervento di Raffaele Fitto, commissario europeo per la Politica regionale, Marcello Cattani, presidente e Amministratore delegato Sanofi Italia e Malta, Fausta Bergamotto, sottosegretario Ministero delle Imprese e Made in Italy, Lucia Albano, sottosegretario Ministero Economia e Finanze (videomessaggio), Michele Picaro, componente della Commissione Sanità Pubblica del Parlamento Europeo, il senatore Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio e presidente dell’Intergruppo parlamentare aree interne e sanità territoriale che ha collaborato all’organizzazione dell’evento.

Buon viatico sono intanto i dati appena comunicati del terzo trimestre della multinazionale francese, guidata dal ceo Paul Hudson, con sede principale a Parigi, presente in più di 100 Paesi con oltre 100.000 dipendenti, di cui oltre 300 nel sito aquilano: vendite per oltre 12,4 miliardi di euro, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2024 (trainate in particolare dalla performance dell’anticorpo monoclonale dupilumab che per la prima volta ha superato i 4 miliardi in un trimestre, con un calo invece dei vaccini). L’utile netto per azione è stato di 2,91 euro (+7%, +13,2% a tassi di cambio costanti).

Programma

Modera i lavori Tonia Cartolano – giornalista Sky TG24

10:00 – 10:30

Un territorio che innova, un Paese che cresce

Alessandro Casu, Direttore stabilimento Sanofi Scoppito

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta

Sen. Guido Liris, Presidente dell’Intergruppo parlamentare aree interne, comuni montani e isole minori, Commissione Bilancio Senato

Emanuele Imprudente, Vicepresidente, Regione Abruzzo

Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione del sisma 2016

Giancarlo Di Vincenzo, Prefetto dell’Aquila

Comune dell’Aquila, in attesa di delega da parte del sindaco Pierluigi Biondi

Loreto Lombardi, Sindaco di Scoppito

Mons. Antonio D’Angelo, Arcivescovo metropolitano dell’Aquila

10:30 – 10:50

L’impatto di Sanofi in Italia e nella Regione Abruzzo

PierMario Barzaghi, Partner, Head of ESG, KPMG Italia

10:50 – 11:10

La trasformazione del sito di Scoppito tra scienza, industria e territorio

Daniela Ottini, Head of M&S for Specialty Care GBU, Sanofi

Alessandro Casu, Direttore stabilimento Sanofi Scoppito

11:10 – 11:40

Il valore dell’innovazione biofarmaceutica per l’Italia: come si costruisce un ecosistema competitivo

Fausta Bergamotto, Sottosegretario Ministero delle Imprese e Made in Italy

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta

Lucia Albano, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze (videomessaggio)

11:40 – 12:35

L’importanza delle Life Science per l’Italia e per la regione Abruzzo

Ne discutono:

Fulvia Filippini, Head of Public Affairs Sanofi Italia e Malta

Tiziana Magnacca, Assessore Attività produttive Regione Abruzzo (videomessaggio)

Paolo Quercia, Analisi delle politiche pubbliche e coordinamento statistico, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ing. Ezio Rainaldi, Presidente Confindustria L’Aquila

Maria Grazia Cifone, Prorettrice vicaria con delega alla sanità e ai rapporti con il sistema sanitario, Università degli Studi dell’Aquila

On. Michele Picaro, Commissione Sanità Pubblica, Parlamento Europeo

Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Salute

Sen. Guido Liris, Commissione Bilancio, Senato

Nicoletta Verì, Assessore Salute Regione Abruzzo

12:35 – 13:00

Conclusioni

*Raffaele Fitto, Commissario europeo per la politica regionale

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta