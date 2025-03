INNOVAZIONE IN ABRUZZO: 58 MILIONI PER I PROGETTI DI RICERCA E ASSUNZIONE DEI RICERCATORI

PESCARA – Ricerca industriale e agevolazioni per assumere i neo laureati e ricercatori nelle materie scientifiche.Come si legge in una nota della Regione, guarda alle piccole e medie imprese e alla grande industria, ma anche ai giovani laureati con alte competenze scientifiche il nuovo avviso Fesr presentato oggi dall’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca.

Spiega Magnacca: “Inserito nella programmazione dei fondi europei 2021-2027, l’avviso è il più importante dell’intera programmazione Fesr, grazie al quale si dà opportunità alle grandi imprese di accedere alle sovvenzioni europee ma anche di incrementare la propria capacità di ricerca”. Il nuovo avviso, che ha una dotazione finanziaria di 58 milioni di euro (50 per i progetti di ricerca e 8 di agevolazioni per l’assunzione di ricercatori), finanzia i progetti di ricerca e sviluppo che “sono alla base – ha aggiunto Magnacca – della crescita di competitività delle imprese stesse, andando ad incidere su processi produttivi”.

La novità più importante dell’avviso è rappresentato dal fatto che esso è aperto anche alle grandi imprese, purchè si muovano, dal punto di vista progettuale, insieme alle piccole e medie imprese oppure agli organismi di ricerca compreso le Università. “Per il mondo produttivo abruzzese è importante compiere questo salto di qualità perché le nuove dinamiche dell’economia e del mercato richiedono una maggiore competitività ma anche una capacità di adattamento ai nuovi processi produttivi. E questo è possibile solo con la ricerca”, aggiunge l’assessore.

Ma se da un lato l’avviso guarda alle imprese per la parte progettuale, dall’altro, per la parte delle risorse umane, prevede anche la possibilità che queste aziende possano assumere ricercatori o neo laureati nelle materie Stem potendo contare su un contributo a fondo perduto che copre i costi di due anni di contratto di lavoro. “Le aziende altamente innovative”, sottolinea il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio a margine della conferenza stampa, “sono alla ricerca di figure altamente professionali con competenze scientifiche ed è per questo che abbiamo previsto nell’avviso una misura che vuole incentivare l’assunzione dei giovani ricercatori e laureati nelle materie Stem”.

L’avviso Fesr è pubblicato sul sito coesione.regione.abruzzo.it. Le aziende possono presentare i progetti finanziabili dal 9 giugno prossimo collocando tutta la documentazione richiesta dall’avviso su una piattaforma informatica ad hoc.