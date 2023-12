L’AQUILA – In Abruzzo, a differenza di altri territori regionali, si è registrata una notevole diminuzione del ricorso alla Cassa Integrazione, nelle sue varie articolazioni; tale diminuzione si evince sia dal dato relativo al solo mese di novembre sia dal dato complessivo del periodo gennaio-novembre 2023.

Lo comunica l’Inps Abruzzo, in merito alla pubblicazione dell’aggiornamento al mese di novembre 2023 dell’Osservatorio nazionale sulla Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione: circa 170 mila ore autorizzate a novembre 2023 in Abruzzo, -84,36% rispetto a novembre 2022.

Si rileva in particolare che il dato abruzzese, nel periodo osservato, si consolida in una drastica riduzione del ricorso alle forme di integrazione salariale. Il prospetto riepilogativo del numero di ore autorizzate di Cig/Fondi di solidarietà nelle sue diverse forme consente di rilevare il definitivo superamento del periodo di emergenza sanitaria, durante il quale si è registrato un aumento esponenziale del numero complessivo di ore autorizzate. Quanto emerso conferma il quadro già prospettato nel Rendiconto Sociale Inps Abruzzo 2022 presentato nello scorso mese di ottobre. Numero di ore autorizzate di Cig ordinaria, straordinaria e nei Fondi di solidarietà.

La nota:

Novembre variazione % Valori cumulati

Gennaio – Novembre variazione % 2022 2023 2022 2023 Cig Ordinaria Abruzzo (1) 359.301 136.995 -61,87% 7.516.087 2.759.993 -63,28% Cig Straordinaria Abruzzo (2) 696.301 28.328 -95,93% 5.598.048 5.099.170 -8,91% Cig in deroga Abruzzo (3) – – – 306.888 – – Fondi di solidarietà Abruzzo (4) 29.769 4.446 -85,07% 2.053.642 183.003 -91,09% Totale Abruzzo 1.085.371 169.769 -84,36% 15.167.777 8.042.166 -48,03%

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo) per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

Il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) è un ammortizzatore sociale, concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed erogato dall’Inps, avente la funzione di sostituire e/o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o ad orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva o per consentire alle stesse di sostenere processi di riorganizzazione o qualora abbiano stipulato contratti di solidarietà.

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (Cigd) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

Il Fis (Fondo di Integrazione Salariale) eroga prestazioni di integrazione salariale per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, i quali: occupano mediamente più di cinque dipendenti; non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.