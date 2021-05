INPS ABRUZZO: DIREZIONE CERCA IMMOBILE A CHIETI PER NUOVA SEDE

CHIETI – La Direzione regionale Inps per l’Abruzzo ha avviato la ricerca di un immobile da utilizzare nel comune di Chieti come sede della propria direzione provinciale, nell’ambito di un processo di razionalizzazione della spesa per locazioni di immobili adibiti ad uso strumentale.

“L’immobile che si ricerca – si legge in una nota – dovrebbe preferibilmente trovarsi in una zona centrale della città di Chieti o comunque in un’area adeguatamente collegata tramite trasporto pubblico, ciò al fine di consentire soprattutto un accesso agevole da parte degli utenti. La ricerca è diretta all’utilizzazione di immobili idonei di proprietà pubblica, attualmente liberi, che potrebbero essere eventualmente acquistati ovvero anche solo presi in locazione per utilizzo ad uso ufficio. Ove vi fosse la necessità di procedere ad opere di adeguamento, l’Inps Abruzzo è disposta a sostenere il relativo onere, il quale potrebbe essere recuperato tramite scomputo sui canoni di locazione dovuti”.

Le principali caratteristiche dimensionali, peraltro indicative, dell’immobile di cui si ha di cui si ha l’esigenza, sono indicate nel seguente prospetto.

L’Inps Abruzzo precisa al riguardo che “mentre le richieste dimensionali sono indicative, e quindi suscettibili di valutazioni, sono invece tassative le specifiche tecniche previste dalle norme vigenti quali la portata dei solai, le condizioni strutturali statiche antisismiche, certificazioni antincendio, agibilità eccetera”.

Qualora la ricerca di immobili con le suddette caratteristiche si rivelasse infruttuosa, l’Inps Abruzzo “è disponibile a valutare anche la possibilità di un utilizzo comune con altre Amministrazioni pubbliche; ciò peraltro faciliterebbe la creazione di poli di erogazione di servizi pubblici costituiti da più Enti, con evidenti ottimizzazioni e facilitazioni nell’accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini”.

Per richiedere il prospetto completo dei requisiti essenziali richiesti, nonché per ogni eventuale chiarimento, si può contattare la Segreteria della Direzione regionale Inps Abruzzo, di cui si forniscono i seguenti riferimenti:

– tel. 0862 576706 – 743

– mail: RelazioniIstituzionali.Abruzzo@inps.it

– PEC: direzione.regionale.abruzzo@postacert.inps.gov.it