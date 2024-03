INPS, RILASCIATA CERTIFICAZIONE UNICA 2024. DOCUMENTO ACCESSIBILE DA CANALI DIGITALI E TRADIZIONALI

L’AQUILA – L’Inps da oggi ha reso disponibile la Certificazione Unica (CU) 2024, relativa ai redditi percepiti nel 2023, documento indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e accessibile per tutti i cittadini attraverso le diverse modalità digitali e tradizionali, “riflettendo l’impegno dell’Istituto verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi al cittadino”.

Le CU pubblicate all’apertura del servizio hanno raggiunto la cifra record di 27.258.499 (lo scorso anno erano 26.164.401).

Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2024 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN, eIDAS) al portale www.inps.it nella sezione Area personale: “I tuoi servizi e strumenti”, “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS”, Certificazione unica 2024 (Cittadino).

Per i pensionati sarà possibile scaricare il documento anche dal servizio on line Cedolino pensione. La CU 2024 è disponibile anche sull’App INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:

Patronati, CAF e professionisti abilitati;

Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta;

Numero verde dedicato 800 434320;

Contact Center Multicanale al numero 803 164 oppure al numero 06 164164.