SAN SALVO – Ieri presso la sede dell’Arap, l’azienda regionale delle attività produttive alla presenza del procuratore del general contractor avvocato Tricoli, è stato sottoscritto l’atto di cessione dell’ex Autoporto di San Salvo alla Engineering 2k, società collegata al nuovo insediamento del colosso del commercio online Amazon dove si prevedono fino a 3mila posti di lavoro.

L’annuncio lo ha dato oggi il presidente dell’Arap Giuseppe Savini che sottolinea come “i neo acquirenti che operano nel settore immobiliare e delle costruzioni avvieranno immediatamente le opere finalizzate alla predisposizione infrastrutturale di quello che diventerà uno dei più grandi poli logistici europei, con un investimento totale di circa 250 milioni di euro ed un assetto occupazionale a regime di circa 3000 posti di lavoro tra diretti ed indiretti, senza contare l’indotto.

Savini ha ringraziato “l’ex assessore regionale Mauro Febbo, attuale capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, che ha impostato le attività amministrative e preparatorie con le quali il Presidente Marsilio ha potuto, con decreto proprio, emettere gli atti fondamentali per concludere l’operazione. Dal canto suo l’Arap ha esplicato al meglio la sua funzione fondamentale di gestione dei luoghi nei quali si fa impresa, che sono i Consorzi di Sviluppo, valorizzando al contempo le infrastrutture esistenti e già da tempo lasciate in condizione di abbandono e destinate al declino industriale”

“Fin dall’inizio della mia presidenza – aggiunge Savini – ho avuto ben chiari gli obiettivi strategici indicati proprio dal Governo regionale a guida centrodestra con lo scopo di riposizionare la Regione nel ruolo che merita. Infatti l’insediamento di Amazon sul territorio di San Salvo rappresenta dal punto di vista del trasporto e stoccaggio delle merci nella frontiera dell’ e-commerce un crocevia geografico strategico che può fare da volano per l’intera economia del territorio in termini di fornitura indotta di servizi all’impresa con possibilità occupazionali aggiuntive. E ciò si realizza con i posti di lavoro, indipendentemente dalle destinazioni delle merci acquisite online che seguiranno canali e tracciati completamente diversi da quelli destinati alla comunità che quei posti di lavoro acquisisce.

“Senza ombra di dubbio – afferma il consigliere regionale Mauro Febbo – questo investimento sarà uno dei più importanti a livello economico e produttivo che sia mai stata realizzata nella Regione Abruzzo. Ringrazio il presidente Savini del meticoloso lavoro svolto fino ad oggi e l’amministrazione comunale di San Salvo per la loro disponibilità, prontezza e lungimiranza nel supportare per sua competenza il nuovo insediamento. Sarà cura di questo Governo regionale rafforzare nel prossimo anno questo andamento con una spinta da una parte al risanamento degli enti regionali, e dall’altro con il rinnovamento dei nuclei industriali per troppo tempo abbandonati a se stessi. La sfida del futuro e dei prossimi anni, soprattutto dopo la tempesta del Covid19, sarà proprio quello mettere in condizione le aziende che sono sul territorio di rimanere, ma anche di fare vera attrazione di investimenti con aree ecologicamente e tecnologicamente attrezzate, a chi fa impresa e investimenti”.

Download in PDF©