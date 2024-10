INSEDIATI COMMISSARIO E SUB DELL’ARAP NELLA SEDE DI CEPAGATTI: SONO BATTAGLIA E MARZOLA

PESCARA – Insediati questa mattina Mario Battaglia e Adriano Marzola, rispettivamente commissario e sub commissario dell’Arap nella sede centrale di Cepagatti (Pescara). Ad accompagnarli l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca che ha tenuto una riunione con il direttore generale Antonio Morgante e i responsabili dei dipartimenti.

“Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte – ha affermato l’assessore – per fare squadra nell’interesse dell’ente e delle imprese abruzzesi in sintonia con le politiche del lavoro e produttive della Regione Abruzzo. Collaborazione con l’ente regionale per un grande cambiamento strategico per sostenere il sistema produttivo abruzzese”.

“Il presidente Marsilio ci chiede di rilanciare l’Arap per le grandi opportunità che potrà generare e per il ruolo strategico di ARAP che sarà portatore di grandi innovazioni nella misura in cui saprà ascoltare e interpretare le trasformazioni del mercato produttivo. Sempre al fianco delle aziende abruzzesi sostenendo nei punti nevralgici le grandi eccellenze e le piccole realtà ponendo l’Arap come fornitrice di competenze e professionalità” conclude l’assessore alle Attività Produttive.