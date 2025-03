INSEDIATO AD AVEZZANO IL COMITATO CITTADINO DI FRATELLI D’ITALIA: MAZZEI NUOVO COORDINATORE

AVEZZANO – Si è insediato ieri il comitato cittadino di Fratelli d’Italia di Avezzano (Aq) presieduto dal neo coordinatore Pierfrancesco Mazzei.

Il direttivo cittadino del partito, eletto in un congresso che ha visto la massiccia partecipazione degli iscritti, dopo aver ribadito chiaramente la linea della coerenza tanto cara alla leader Giorgia Meloni, ha avviato i propri lavori in preparazione delle elezioni comunali del 2026.

“Finalmente”, si legge in una nota, “il partito dispone di un organismo ufficiale, dove riunirsi e partecipare attivamente. Si è ribadita quindi la linea politica di opposizione, senza se e senza ma, al civismo arcobaleno dell’attuale amministrazione Di Pangrazio, così come del resto previsto nella mozione congressuale approvata all’unanimità dal congresso alla presenza dei massimi vertici provinciali e regionali del partito. Nel corso dell’incontro sono stati anche definiti dei gruppi di lavoro che si occuperanno di redigere punti programmatici per la città di Avezzano al fine di sottrarla dall’isolamento in cui è stata relegata dal sindaco uscente: un’amministrazione che, non avendo idee e riferimenti politici chiari, non è riuscita a incidere trovando soluzioni ai problemi e assumendo decisioni importanti per lo sviluppo della nostra città”.