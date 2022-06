INSEGUIMENTO IN CENTRO, SCENE DA FILM A BUSSI: GDF SEQUESTRA ARMI E 15 CHILI DI DROGA, TRE ARRESTI

BUSSI SUL TIRINO – Un inseguimento in pieno centro, con velocità ben oltre i cento chilometri orari, conclusosi con il recupero di armi e di quindici chili di hashish e con l’arresto di tre persone.

Scene da film d’azione questa mattina a Bussi sul Tirino (Pescara), con gli uomini della compagnia della Guardia di finanza di Sulmona che sono riusciti a mettere le mani su un ingente quantitativo di stupefacenti che stava per essere consegnato a spacciatori del posto per rifornire il mercato locale e quello costiero.

Quindici panetti di “fumo” che i finanzieri hanno rinvenuto all’interno dell’auto, un’Alfa Romeo bianca, sulla quale viaggiavano i malviventi.

Al momento sui particolari del blitz viene mantenuto il più stretto riserbo, si sa solo che l’operazione dei baschi verdi era nell’aria da diversi giorni e si è consumata in maniera repentina, sotto gli occhi di decine di testimoni in quel momento in giro per il paese.

Un’operazione fulminea nel corso della quale i tre malviventi sono stati fatti inginocchiare e sdraiare a terra per le perquisizioni.

Mentre cercavano di fuggire inseguiti dai finanzieri, i tre uomini a bordo dell’Alfa Romeo hanno tentato di disfarsi di una pistola. Hanno partecipato all’operazione anche i carabinieri della stazione di Bussi che, a quanto pare, avrebbero svolto operazione di supporto.