INSIEME CONTRO L’USURA: CELEBRAZIONI BERNARDINIANE L’AQUILA CON CONVEGNO E CONCERTO BANDA GDF

L’AQUILA – “Il fenomeno dell’usura nell’attuale contesto economico-sociale. Dalla predicazione di Bernardino da Siena ai giorni nostri” è il titolo della Tavola rotonda organizzata in collaborazione con il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza all’Aquila, prevista in programma per il 19 maggio alle ore 11.00 presso l’Auditorium del Parco nell’ambito del progetto “Insieme contro l’usura”

Il concerto della banda musciale della Guardia di Finanza che verrà programmato, a causa delle incerte condizioni meteorologiche, all’interno della Basilica di San Bernardino, avrà inizio alle ore 19,30 di domani. La serata sarà presentata dalla Giornalista RAI Lorena Bianchetti e vedrà la partecipazione del tenore Piero Mazzocchetti.

La Banda è diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.

Il Concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, nella Basilica di San Bernardino, sarà occasione per la consegna pubblica del riconoscimento della Basilica di San Bernardino ovvero il Trigramma berardiniano, che quest’anno sarà consegnato ai referenti dell’ente di prevenzione dell’usura Fondazione Jubilaeum Onlus di Avezzano (AQ) e al Comando Interregionale dell’Italia centrale della Guardia di Finanza.

A diverso titolo queste Organizzazioni, Civili e dello Stato, si sono particolarmente distinte nel campo della prevenzione e repressione del reato dell’usura operando costantemente con spirito di servizio per tutta la comunità. Il loro approccio etico è particolarmente coerente con il pensiero di San Bernardino da Siena a tutela dei più deboli. L’evento sarà aperto al pubblico.