CHIETI – Un furto davvero insolito oltre che redditizio è stato messo a segno da una banda di ladri a Mozzagrogna nel chietino dove i malviventi hanno prelevato il velivolo in un deposito di una società che si occupa di noleggio di auto.

Hanno disattivato il sistema di allarme e videosorveglianza per poi caricare il bottino su un mezzo pesante. Lo riporta il Centro. I ladri per facilitare il trasporto hanno anche smontato le pale. Ora sulle tracce dei banditi ci sono i carabinieri della stazione di Fossacesia. Il valore di un elicottero come quello portato via può essere di circa 100mila euro.