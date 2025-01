“INSULTI E MINACCE” A PORNOSTAR DI ROSETO: PROCESSO A UNA DONNA DI CHIETI MA CONCILIAZIONE IN VISTA

TERAMO – Oggi si è tenuta la prima udienza penale avanti il Giudice di Pace di Teramo Dott. Piscione a carico di Consuelo Di Giovanni di Chieti, per aver minacciato tramite messaggio audio whatsapp la pornostar rosetana Jasmin Carrera con messaggi sospettando che il suo ragazzo avesse un relazione con la stessa: “Statti solo attenta che non ti incontro mai in giro perchè ti ammazzo”, è una delle frasi contestate.

L’attrice nell’immediatezza del fatto, come spesso accade a personaggi di una certa notorietà di essere minacciati, ha provveduto a sporgere querela tramite il suo difensore Avv. Daniele Contrisciani ed oggi si è costituita parte civile con una richiesta risarcitoria di 4.500 euro.

L’imputata è difesa dall’Avv. Fabiana Desiderio del foro di Chieti. Al termine dell’udienza il Giudice ha rinviato al 12 giugno per un tentativo di conciliazione tra le parti.