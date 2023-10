INSULTI E CALCI AI CARABINIERI PRIMA DELLA PARTITA TERAMO-GIULIANOVA: ARRESTATO UN UOMO

TERAMO – I Carabinieri della sezione radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia, nel corso di servizio preventivo di vigilanza durante l’incontro di calcio “Città di Teramo 1913-Giulianova calcio 1924” hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del posto ritenuto presunto responsabile dei reati di: resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il soggetto, gravato da “daspo” con obbligo di firma e in evidente stato di ebbrezza alcolica, all’atto del controllo da parte dei carabinieri effettuato presso un bar cittadino, in presenza di numerosi avventori, ha rivolto ai militari offese e al fine di sottrarsi al controllo, li ha colpiti con calci e pugni, provocando loro lesioni personali. Durante la contestuale perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello multiuso, sottoposto a sequestro.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto ai domiciliari così come disposto dal P.M. di turno alla Procura della Repubblica di Teramo. A seguito dell’accaduto ambedue i Carabinieri sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale di Teramo.