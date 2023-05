INSULTI OMOFOBI A SPOLTORE: SERONE D’ALO’ (PD), “NOI EMPRE DALLA PARTE DI CHI NON HA VOCE”

SPOLTORE – Marielisa Serone D’Alò, la responsabile Diritti e pari opportunità del Pd Abruzzo, con una nota interviene sul caso degli insulti omofobia a Spoltore e spiega che: “Saremo sempre dalla parte di chi ha meno voce, meno forza: contro chi semina odio e azioni tossiche e bullizzanti”. Per il Pd quindi ci sono da fare due riflessioni: “le panchine arcobaleno, ovunque collocate, non rappresentano un semplice oggetto di arredo urbano utile ad abbellire le città, ma un simbolo riconosciuto contro la violenza omo-transfobica, e nella vita politica così come in quella di tutti i giorni, il richiamo all’etica della responsabilità non è mai un eccesso di forma, piuttosto un giusto modo di porsi a sostegno e se necessario in difesa di chi, si tratti di singole cittadine o cittadini o di associazioni e comunità, si trova suo malgrado messo in difficoltà, offeso, deriso, denigrato, privato della propria agency”.

La Serone D’Alò prosegue affermando che “Non basta infatti trincerarsi dietro l’appello alla libertà di parola e di opinione: non c’è libertà senza rispetto, secondo noi. Tantomeno se lo si fa in nome di una supposta superiorità culturale, quando non sociale o di classe, e per di più, nel caso di specie, trovandoci anche in presenza di una sentenza passata in giudicato per la quale un uomo di Spoltore si è visto oggetto di offese – in alcuni casi irripetibili – per via della sua appartenenza alla comunità Lgbt”.