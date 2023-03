“INSULTI SOCIAL AD ELLY SCHLEIN, IL PEGGIO DEL PEGGIO DEGLI ITALIANI”, LO SDEGNO DI PIETRUCCI

L’AQUILA – “Mi rifiuto di elencare quanto si sta scrivendo su questa ragazza coraggiosa che si sta mettendo in gioco e che fino a prova contraria sta spostando l’asse del Partito Democratico a sinistra, verso cioè un profilo più netto, meno grigio. Insulti, commenti antisemiti, sessisti, fotomontaggi, il peggio del peggio come certi italiani sanno fare. In politica serve lealtà”.

Lo afferma su il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, in riferimento ai continui insulti degli haters sui social rivolti alla nuova segretaria del Pd Elly Schlein.

“La cura per i problemi della povera gente e dei più deboli è un principio etico e morale che devi avere dentro, a prescindere dalle origini e dal ceto sociale di provenienza. Si può essere avversari anche rispettandosi, si deve essere avversari rispettandosi. Soltanto i fascisti meritano disprezzo in politica e nella vita perché predicano la violenza e l’intolleranza. Io guardo con molta curiosità ciò che Elly Schlein sta facendo e farà e mi opporrò sempre a ogni suo attacco personale.

Avanti Elly ti sosteniamo con grande curiosità”, aggiunge Pietrucci.