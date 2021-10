INSULTI SUI SOCIAL ALLA DEPUTATA PEZZOPANE: “MALVAGITA’ INUTILI. IO NON HO PAURA”

L’AQUILA – “Cosa provo ad essere oggetto di tali morbose attenzioni? Distanza siderale da questi individui e modi di fare”.

Di nuovo insulti alla deputata dem aquilana Stefania Pezzopane, che stamane ha deciso di rispondere sui social a un post pubblicato nei giorni scorsi recante riferimenti al suo aspetto fisico.

“Così si intende alimentare odio verso di me ai fimi di una infima battaglia politica? Io non ho paura. I Greci e i Romani mi avrebbero buttata appena nata dalla Rupe Tarpea perché deforme? Pensieri di questa natura – vera e propria minaccia – li lascio analizzare da altre competenze. So che mia madre e mio padre mi hanno stretta a sé quando sono nata. Ma se qualche orco mi avesse lanciata dalla rupe, mi sarei messa a volare piccola e leggera, come faccio da sempre, quando cercano di buttarmi giù con asprezze, colpi bassi e giudizi intossicati. Si va avanti, a volo d’aquila, con l’intelligenza e la serenità che ho ereditato dai miei genitori e che ho nutrito senza inutili malvagità. Più forte di prima”, ha scritto Pezzopane.

Esprimono tutta la loro solidarietà, anche le Democratiche abruzzesi che, in una nota, scrivono: “Una donna che tanto ha fatto per la propria città e continua a fare e che qualche suo concittadino misogino non perde occasione di attaccare”.

“L’ultimo attacco, sicuramente di natura politica, di un ex professore universitario è davvero ignobile. Stefania Pezzopane è una colonna portante della nostra Conferenza, si adopera sui territori e in parlamento per contrastare e cambiare la cultura misogina che in Italia consente ancora oggi di usare la non-conformità alla norma etero-patriarcale come clava contro le differenze, elementi di arricchimento e non già cose di cui vergognarsi”, dice dichiara Lorenza Panei, portavoce della Conferenza delle democratiche abruzzesi –. La mancanza di pudore, educazione, responsabilità di questo “signore” sono eclatanti e per questo vanno pubblicamente denunciate le sue parole imbarazzanti e inutilmente cattive”.

“Ci auguriamo quindi che la solidarietà giunga da più parti, anche dalla CPO della Regione Abruzzo che a suo tempo si espresse per difendere Giorgia Meloni fatta oggetto di offese volgari e sessiste “poiché chiunque si rivolge ad una donna con simili volgarità, con tali epiteti, indipendentemente dall’appartenenza politica, merita di essere denunciato nelle sedi opportune”, conclude.