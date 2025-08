INTEGRAZIONE VITTIME TRATTA E SFRUTTAMENTO: FINANZIATO PROGETTO ASIMMETRIE ABRUZZO E MOLISE

L’AQUILA – Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Decreto di approvazione della graduatoria relativa al Bando n. 7/2025 per il finanziamento di progetti a livello territoriale, finalizzati all’assistenza, protezione e integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento.

Tra i progetti ammessi a finanziamento risulta anche “Asimmetrie 7 – Abruzzo Molise”, presentato dalla Cooperativa Sociale On the Road in qualità di ente proponente e attuato in partenariato con numerosi soggetti pubblici e del privato sociale, tra cui la Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne Onlus.

Il progetto “Asimmetrie 7” si colloca in continuità con i precedenti interventi “Asimmetrie”, consolidando un modello operativo integrato, che si svolgerà da agosto 2025 a novembre 2026 nei territori delle Regioni Abruzzo e Molise, prevedendo un’articolata azione di sistema per l’emersione, l’assistenza e l’inclusione socio-lavorativa di vittime e potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento.

Il riconoscimento e il finanziamento del progetto testimoniano la validità del lavoro di rete e la qualità del sistema regionale di contrasto alla tratta in Abruzzo, confermando l’impegno costante delle realtà coinvolte nella tutela dei diritti e nella promozione dell’autonomia delle persone vittime di sfruttamento.