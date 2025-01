INTELLIGENZA ARTIFICIALE: CONVEGNO LIONS CLUB L’AQUILA, “CITTA’ AL CENTRO DEL DIBATTITO NAZIONALE”

L’AQUILA – “Oggi più che mai, la collettività ha bisogno di consapevolezze e rassicurazioni su un tema complesso come l’Intelligenza Artificiale. La nostra missione è garantire che questa tecnologia rimanga uno strumento a servizio dell’uomo, addestrata ai valori etici e di civiltà che abbiamo conquistato nel tempo. Con questo evento L’Aquila ha confermato la sua centralità nel dibattito nazionale, anche alla luce del già progettato insediamento di una sede della Sna, la Scuola nazionale dell’amministrazione”.

Lo ha detto la presidente del Lions Club L’Aquila, Roberta Spaziani, in apertura del convegno “Intelligenza Artificiale: Opportunità e Sfide”, che si è svolto ieri nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

“Grande partecipazione di pubblico e interventi di primo piano in ambito nazionale”, si legge in una nota, all’evento, promosso dal Lions Club L’Aquila con la collaborazione della Confartigianato Imprese Nazionale e PA Social, che “ha offerto un’occasione di approfondimento su uno dei temi più rilevanti del nostro tempo: il ruolo dell’intelligenza artificiale nel futuro tecnologico e sociale del Paese”.

Numerosi i saluti istituzionali, a partire dal ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo (in videomessaggio), e dal vicepresidente della Sna, Remo Morzenti Pellegrini. Presenti anche autorità locali come il vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, ed il consigliere comunale Leonardo Scimia.

Il dibattito ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti di primo piano nel panorama istituzionale e accademico, tra cui Giovanni Anastasi, presidente Formez PA; Mario Nobile, direttore generale AGID; Francesco Di Costanzo, presidente nazionale PA Social; Marco Granelli, presidente nazionale Confartigianato Imprese; e Sergio Talamo, direttore Comunicazione Formez PA). Le conclusioni sono state affidate al professor Luigi Di Gregorio, docente di Comunicazione pubblica e politica, che ha offerto una riflessione sulle prospettive future dell’IA.

Gli interventi hanno affrontato le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale in settori cruciali come la sanità, l’industria, i trasporti e la pubblica amministrazione, evidenziando al contempo le sfide legate all’etica, alla trasparenza e alla regolamentazione.

“La sfida più grande – ha concluso Roberta Spaziani – è garantire il controllo e la promozione sistemi di intelligenza artificiale solidi, tecnicamente validi, socialmente consapevoli ed efficienti nei quali sia salvaguardata l’alta qualità, la diversità e l’inclusività dei dati di partenza e la trasparenza dei processi di elaborazione. Questo evento è solo un primo passo per promuovere una consapevolezza diffusa su un tema che ci riguarda tutti”.

L’evento, patrocinato da istituzioni locali e nazionali, è stato accreditato per la formazione professionale dall’Ordine dei Giornalisti e dall’Ordine degli Ingegneri.

“Il Lions Club L’Aquila ringrazia tutti i partecipanti, i relatori e le istituzioni per aver reso possibile questa giornata di approfondimento e dialogo”, conclude la nota.