INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ESPERTI E ISTITUZIONI A CONFRONTO NEL CONVEGNO DEL LIONS CLUB L’AQUILA

L’AQUILA – “L’Aquila si prepara a ospitare un evento di grande rilievo dedicato all’Intelligenza Artificiale ed al suo impatto sulla società contemporanea”.

Lo comunica in una nota il Lions Club L’Aquila che, con la collaborazione di Confartigianato Imprese e PA Social, organizza il convegno intitolato “Intelligenza Artificiale: Opportunità e Sfide”, che si terrà giovedì 23 gennaio, a partire dalle 16, presso la prestigiosa sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale Abruzzo.

“Questo importante appuntamento vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo istituzionale, accademico ed imprenditoriale, che si confronteranno sulle opportunità e sulle sfide legate all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei diversi settori della società”, viene spiegato.

Il programma dell’evento prevede i saluti istituzionali, in video-collegamento, di Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione e di Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. L’introduzione sarà affidata a Roberta Spaziani, presidente del Lions Club L’Aquila, che aprirà i lavori del convegno.

Tra gli interventi previsti ci saranno Paolo Vicchiarello, capo dipartimento della Funzione Pubblica, Mario Nobile, direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), Giovanni Anastasi, presidente di Formez PA, Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese.

Interverranno, inoltre, Francesco Di Costanzo, presidente nazionale di PA Social e della Fondazione Italia Digitale, Sergio Talamo, direttore comunicazione, relazioni istituzionali e innovazione digitale di Formez PA, e Luigi Di Gregorio, professore di Comunicazione Pubblica e Politica presso l’Università LUISS Guido Carli e della Tuscia. La moderazione dell’evento sarà curata da Silvia Zucco, direttore generale dell’agenzia di stampa DIRE.

“L’evento, patrocinato da istituzioni di grande prestigio come il Dipartimento della Funzione Pubblica, Agid, Consiglio regionale Abruzzo, Comune dell’Aquila, Università degli Studi dell’Aquila, Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila, rappresenta un’occasione unica per approfondire le potenzialità e i rischi dell’Intelligenza Artificiale. Sarà inoltre valido per la formazione professionale continua, offrendo 6 crediti deontologici per l’Ordine dei Giornalisti e 2 crediti formativi per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila”.

“Il convegno – dice il presidente del Lions Club L’Aquila, Roberta Spaziani – rappresenta una grande opportunità per professionisti, imprenditori, studenti e cittadini interessati a comprendere le trasformazioni in atto nel contesto digitale. Sarà un momento di confronto e riflessione, con personalità di primissimo piano a livello italiano, sul futuro tecnologico del nostro Paese, che guarda con interesse e responsabilità alle sfide dell’innovazione”.

L’ingresso è gratuito. Questo evento si inserisce anche nell’ambito delle iniziative volte a promuovere L’Aquila come città protagonista nel panorama culturale e tecnologico in vista di L’Aquila 2026, anno in cui il capoluogo sarà Capitale Italiana della Cultura.