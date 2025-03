INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN SANITA’: IL 18 MARZO CONVEGNO ALL’AQUILA DELLA UIL FUNZIONE PUBBLICA

L’AQUILA – L’intelligenza artificiale (AI) nel mondo della sanità sarà l’argomento al centro del convegno organizzato dalla Uil Fpl dell’Aquila il prossimo 18 marzo all’Auditorium Ance dalle ore 9 alle 15.

Si affronteranno i temi delle sfide etiche e filosofiche dell’intelligenza artificiale, di AI e salute, del ruolo del sindacato nella regolamentazione dell’AI, dell’impatto occupazionale e dei rischi per i lavoratori, di governance e trasparenza dell’AI.

Interverranno, il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti, il segretario generale nazionale della Uil Fpl Rita Longobardi, il segretario regionale Uil Abruzzo Michele Lombardo, il segretario regionale Uil Fpl Alfiero Antonio Di Giammartino e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“L’impatto dell’intelligenza artificiale è già evidente sotto molti aspetti – afferma il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti – Con questo importante convegno, che mette a confronto esperti e sindacato, vogliamo parlare in generale del suo effetto sul mondo del lavoro e, più nello specifico, sul settore della sanità, e dell’importanza di un intervento per orientarne lo sviluppo e la diffusione. Altro aspetto importante è capire come evolverà il lavoro degli operatori sanitari e come cambieranno le prestazioni sanitarie da un punto di vista della qualità dei servizi”.