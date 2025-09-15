INTERMODALITA’, FILOBUS, SOSTENIBILITA’: TPL E SFIDA QUALITA’ DEL SERVIZIO, EVENTO TUA A PESCARA

PESCARA – “Rendere il trasporto pubblico più sostenibile ed efficiente è oggi una delle sfide principali per le città italiane. Sfide che però, al di là dei benefici ambientali, devono necessariamente accompagnarsi con un miglioramento dell’offerta di mobilità a disposizione degli utenti. Integrazione gomma-ferro, rilancio del filobus, prospettive legate alla transizione energetica e sfide correlate sul piano normativo e degli investimenti”.

Questi solo alcuni dei temi al centro della tappa del Mobility Innovation Tour 2025 dedicata a “Intermodalità, filobus, sostenibilità: il tpl e la sfida della qualità del servizio”, in programma il 18 settembre, dalle 10.30, a Pescara presso la sede in via San Luigi Orione di Tua, la società del trasporto unico abruzzese.

La giornata si aprirà con i saluti di Gabriele De Angelis, presidente di Tua, seguiti dai keynote speech di Gino D’Ovidio, professore di Ingegneria dei Trasporti all’Università degli Studi dell’Aquila, e di Maxmilian Di Pasquale, direttore generale di TUA.

A seguire, una tavola rotonda riunirà rappresentanti di operatori e industria: Davide Mezzadri, direttore tecnico e d’esercizio di TEP Parma, e Massimiliano Cantoni, responsabile della pianificazione dei servizi di Agenzia Mobilità di Modena e direttore dell’esercizio filoviario di SETA, illustreranno l’esperienza e le prospettive delle due realtà in termini di trasporto filoviario, mentre il direttore tecnico di Tua Paolo Sportiello, anche rup della filovia, si concentrerà sul sistema in corso di lancio nella città abruzzese.

Il confronto vedrà la partecipazione di player industriali quali Kiepe Electric, specialista nella fornitura di componentistica elettrica per automotive e i costruttori di autobus Karsan, Iveco Bus e Solaris Bus e Coach.

L’appuntamento è parte della rassegna di convegni del Mobility Innovation Tour, promossa dalla rivista di settore AUTOBUS in partnership scientifica con l’Università di Genova.

SALUTI INTRODUTTIVI

Gabriele De Angelis, presidente, TUA

KEYNOTE

Gino D’Ovidio, professore di Ingegneria dei Trasporti, Università degli studi dell’Aquila

Maxmilian Di Pasquale, Direttore generale, TUA

TAVOLA ROTONDA

Paolo Sportiello, Direttore tecnico, TUA

Davide Mezzadri, Direttore tecnico e d’esercizio, TEP Parma

Massimiliano Cantoni, Responsabile della pianificazione dei servizi di Agenzia mobilità di Modena e Direttore dell’esercizio filoviario di SETA

Calogero Taibi, Amministratore delegato, Kiepe Electric Italia

Halit Özgür Altınsoy, General manager, Karsan Europe

TBD, Iveco

TBD, Solaris