INTERNALIZZAZIONE PRECARI ASL ABRUZZO: VIVARELLI (FESICA) PORTA LA QUESTIONE IN V COMMISSIONE

L’AQUILA – Il segretario provinciale aquilano Fesica L’Aquila Categoria Terziario e segretario provinciale Fesica Teramo, Marcello Vivarelli, annuncia, in un comunicato, la convocazione della V Commissione regionale Sanità e Lavoro per martedì 12 aprile, alle ore 15.30, presso la Sala Ipogea del Consiglio regionale, all’Aquila, con all’ordine del giorno l’internalizzazione dei servizi esternalizzati dalle Asl abruzzesi e delle problematiche della sanità pubblica regionale.

Per l’occasione, rende noto Vivarelli, “saremo finalmente ascoltati su temi fondamentali come lotta al precariato e salvaguardia dell’occupazione in ambito sanitario e non sanitario”.

“Mi auguro – conclude l’esponente Fesica – che venga trovata una volta per tutte una soluzione per tutti i lavoratori e le lavoratrici che, da precari, non hanno mai smesso di dare un contributo importantissimo al buon funzionamento dei servizi sanitari e non delle quattro Asl abruzzesi”.