INTERNALIZZAZIONE SERVIZI ASL: SABATO 5 MARZO ASSEMBLEA PUBBLICA FESICA ALL’OSPEDALE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Il tema della internalizzazione dei precari delle Asl abruzzesi sarà al centro dell’assemblea pubblica che si terrà sabato 5 marzo, alle ore 11, nell’aula “Dal Brollo” dell’ospedale regionale “San Salvatore” dell’Aquila.

L’assemblea pubblica è organizzata da Marcello Vivarelli, segretario provinciale Fesica L’Aquila di Categoria e segretario provinciale Fesica Teramo. Si tratta del recupero dell’assemblea pubblica che si sarebbe dovuta tenere lo scorso sabato 26 febbraio e che è stata annullata per problematiche di natura logistica.

“Non è possibile aspettare oltre – le parole di Vivarelli –, è ora di iniziare l’iter per internalizzare tutti i servizi delle Asl abruzzesi. Le soluzioni, noi lo affermiamo da tempo, ci sono. Una di queste è l’utilizzo di una società in-house della Regione Abruzzo, come Abruzzo Engineering. La politica regionale deve muoversi. Il precariato è inaccettabile e va estirpato in ogni modo”. “La nostra battaglia è chiara – conclude il sindacalista – e non ammette giri di parole ed ulteriori perdite di tempo. Internalizzare ora!”.