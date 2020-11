INTERNATIONAL CAREER CAREER & EMPLOYERS’ DAY: ADERISCE ANCHE UNIVERSITÀ DI TERAMO

TERAMO – L’Università di Teramo ha aderito all’evento internazionale Career & Employers’ Day, che si terrà online il 10 e 11 novembre 2020. Si tratta di un’iniziativa di orientamento e reclutamento organizzata dalla Rete Eures che si svolgerà in concomitanza con la Settimana europea delle competenze professionali con la partecipazione di aziende, università e istituti di formazione nazionali e internazionali.

Per la vetrina internazionale – occasione unica per gli studenti e per chi è in cerca di occupazione – l’Ateneo ha prodotto video, guide e schede, tutti in lingua inglese, per presentare la città, i Campus universitari, le proposte didattiche e le attività di ricerca.

L’iniziativa, aperta a tutti gli studenti dell’Università di Teramo, è stata organizzata dai settori Job Placement, Orientamento e Internazionalizzazione.

Registrandosi all’evento gli studenti potranno candidarsi alle offerte di lavoro delle oltre duecento aziende che hanno aderito, visitare gli stand virtuali degli espositori, partecipare ai colloqui di preselezione con le aziende italiane ed europee.

La prima giornata, martedì 10 novembre, è dedicata a chi è in cerca di lavoro e ha l’obiettivo di informare sulle opportunità e sui servizi offerti dalla rete Eures, sui progetti europei di mobilità (YFEJ e Reactivate), sull’auto-imprenditorialità e sui programmi per i giovani.

La seconda giornata, mercoledì 11 novembre, è rivolta prevalentemente ai datori di lavoro e prevede dei focus sulle politiche del lavoro a livello europeo, nazionale e locale, sugli incentivi all’assunzione in Italia, sui progetti europei di mobilità, sulla regolamentazione dei tirocini e dei contratti di lavoro.

Per partecipare: https://www.europeanjobdays.eu/en/events/international-career-employers-days

Visita lo stand dell’Università degli Studi di Teramo al link

https://www.europeanjobdays.eu/en/company/universit%C3%A0-degli-studi-di-teramo

