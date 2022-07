INTERNATIONAL INNER WHEEL L’AQUILA, GIOVANNA RENZETTI È LA NUOVA PRESIDENTE

L’AQUILA – Si è appena concluso l’anno sociale 2021-2022 dell’IIW club L’Aquila, presso il relais ristorante Magione Papale, alla presenza delle socie del club, delle autorità civili e religiose e delle rappresentanze della famiglia rotariana e di altri club service cittadini.

Alla consueta cerimonia del passaggio del martelletto del 30 giugno, con l’apertura del nuovo anno sociale 2022-2023 sono intervenuti: Luisa Di Laura presidente 2021-22 Rotary L’Aquila Gran Sasso d’Italia, Patrizia Masciovecchio presidente incoming 2022-23 Rotary L’Aquila, Marisa Iannarelli vice presidente Lions L’Aquila, Rita Leonardi presidente Serra Club L’Aquila e Don Carmelo Pagano Le Rose, professore e vice direttore I.S.S.R., in rappresentanza di S.Em. Rev.ma il Signor Cardinale Giuseppe Petrocchi.

La presidente uscente, Anna Di Luca Agnino, ha concluso due anni di presidenza con tanti obiettivi raggiunti dal club nonostante le difficoltà riscontrate a causa della pandemia. Il club festeggia, oltre ai 31 anni di attività, anche la vincita del primo premio del pubblico al concorso “Click Pink”, una particolare rassegna fotografica indetta dal Distretto 209 Italia (che comprende le regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise), che ha premiato, con un riconoscimento morale, la foto più rappresentativa contestualizzata in un service focalizzato sulla leadership femminile.

Una piacevole serata piena di propositi per il nuovo anno sociale, che inizia con tante nuove idee di servizio per la collettività.

La nuova presidente, Giovanna Renzetti, è un’imprenditrice aquilana e graphic designer. Socia costantemente attiva anche in altri prestigiosi club service cittadini, raggiunge, a 8 anni dal suo ingresso, la presidenza dell’International Inner Wheel di L’Aquila. Nel suo discorso programmatico ha toccato diversi temi e obiettivi incentrati sulla forza dell’amicizia femminile, fondamento di ogni operato dell’International Inner Wheel, che è uno dei principali club service femminili di volontariato di tutto il mondo; la presidente ha esposto il programma per l’anno 2022-2023 che impegnerà il club ancor di più, in questi tempi di incertezza, a fare la propria parte nelle questioni umanitarie e ambientali, promuovendo le quattro aree del progetto sociale 2021-2024 “Strong Women Stronger World” tra cui la salute, la formazione scolastica, le opportunità ed il potenziamento dell’emancipazione femminile.

Una particolare attenzione alla salute pubblica verrà attuata sul territorio attraverso il progetto “Nel Cuore dei più Fragili”, iniziativa dedicata al sostegno delle famiglie che si trovano ad affrontare le delicate problematiche derivanti della cura dei bambini e ragazzi, dai 2 ai 18 anni, affetti da cardiopatie congenite o acquisite.

Particolare attenzione verrà data alla tematica del NO alla violenza di genere, favorendo iniziative tese all’aiuto ed al reinserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza. Verranno inoltre promossi incontri culturali e formativi a sostegno dell’ambiente e dell’alfabetizzazione digitale a tutti i livelli d’età.

Infine, verranno seguite le iniziative promosse dal nuovo tema internazionale “Work Wonders” della Presidente Internazionale Zenaida Farcon.

Il Comitato Esecutivo del Club Inner Wheel L’Aquila per l’anno 2022-2023 è così composto:

Presidente: Giovanna Renzetti

Vice Presidente: Anna Elisa Petrilli Moretti

Immediate Past Presidente: Anna Di Luca Agnino

Segretaria: Annarita Di Pietro Maccarrone

Tesoriera: Rosanna Proietti Giallonardo

Addetta Stampa: Lia Giaccio Ferraro

Addetta Servizio Internazionale: Vanda Cucchiella Carducci

Consigliere:Rita Moriconi Marinelli, Mirella Iacomini Carruba, Concettina Buccella Cecati, Camilla Laghi Ruggeri, Nunziatina Albuccetti Basti, Silvana D’Altorio Petrella

Delegata al Comitato del Distretto: Elena Campana, Rosalba Visioni

Delegate Supplenti al Comitato del Distretto: Anna Di Luca Agnino, Paola Poli Storelli

Responsabile Internet: Carla Pasqua Vicentini

