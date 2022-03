INTERNAZIONALI ATP A ROSETO DEGLI ABRUZZI: RISULTATI PRIMI 12 INCONTRI DEL TORNEO QUALIFICAZIONE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Abruzzo ‘capitale’ d’Europa del tennis professionistico nel periodo di 7 – 20 marzo con le uniche due tappe maschili (singolari e doppi) del circuito ATP tour e Challenger nel continente europeo, considerando che il calendario mondiale prevede gli eventi clou in Nord America con i tornei di Indian Wells e Miami.

Il grande tennis torna sul territorio regionale: da oggi al via a Roseto degli Abruzzi gli internazionali di tennis Regione Abruzzo – Aterno Gas & Power Cup (Circuito ATP Challenger 2022) con un montepremi di 53.120 dollari per ogni appuntamento. L’evento mondiale con la formula del back to back, si concluderà il prossimo 20 marzo sui campi del Tennis Club della località turistica della costa teramana: in campo giocatori affermati e giovani emergenti, tra cui il 30enne Stefano Travaglia, numero 119 del mondo, impegnato in Coppa Davis in Slovacchia nella vittoriosa trasferta della squadra azzurra nella due giorni che si è chiusa ieri sera, e Flavio Cobolli, quest’ultimo ventenne top 200, anch’egli aggregato alla squadra di Davis, Alessandro Giannessi e Andrea Pellegrino.

A seguire i risultati dei dodici incontri del primo turno del tabellone di qualificazione

Nikolas Sanchez Izquierdo (ESP) batte Jeevan Nedunchezhiyan (IND) 76(3) 60

Carlos Gimeno Valero (ESP) batte Luigi Sorrentino (ITA) 64 63

Luciano Darderi (ITA) batte Yaniche Francis Boagnon (ITA) 60 61

Calvin Hemery (FRA) batte Giorgio Ricca (ITA) 62 62

Alexis Gautier (FRA) batte Andrea Picchione (ITA) 64 36 61

Matteo Arnaldi (ITA) batte Giuseppe Corsaro (ITA) 62 61

Elmar Ejupovic (GER) batte Gianluca Di Nicola (ITA) 64 75

Edoardo Lavagno (ITA) batte N. Sriram Balaji (IND) 60 75

Omar Giacalone (ITA) batte Riccardo Balzerani (ITA) 16 75 62

Daniele Capecchi (ITA) batte Gabriele Piraino (ITA) 64 64

M. Miceli (ITA) batte Marco Brugnerotto (ITA) 63 26 61

Oscar Moraing (GER) batte R. Biagiotti (DEN) 61 60

Il tabellone principale prende il via domani con tre incontri. Scenderanno in campo, tra gli altri, la testa di serie numero, Carlo Taberner e gli italiani Andrea Pellegrino e Federico Gaio.

Di seguito gli incontri in programma per domani martedì 7 marzo:

campo centrale ore 10

Qualifying – [2] C. Gimeno Valero (ESP) vs M. Miceli (ITA)

A. Pellegrino (ITA) vs [4] N. Milojevic (SRB)

[1] C. Taberner (ESP) vs L. Giustino (ITA)

campo 1 ore 10

Qualifying – [5] A. Gautier (FRA) vs [12] O. Moraing (GER)

F. Gaio (ITA) vs N. Serdarusic (CRO)

campo 2 ore 10

Qualifying – [1] N. Sanchez Izquierdo (ESP) vs [7] E. Ejupovic (GER)

Qualifying – [3] L. Darderi (ITA) vs [8] E. Lavagno (ITA)

campo 3 ore 10

Qualifying – [4] C. Hemery (FRA) vs [10] D. Capecchi (ITA)

Qualifying – [6] M. Arnaldi (ITA) vs O. Giacalone (ITA)