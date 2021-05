INTERNAZIONALIZZARE PER CRESCERE, WEBINAR DI BPER BANCA CON CAMERE DI COMMERCIO ABRUZZESI

LANCIANO – Il riposizionamento delle imprese sui mercati internazionali, le valutazioni delle dinamiche di rischio nelle transazioni commerciali, la ricerca di partner esteri, formazione, sviluppo e ridefinizione dei modelli di business.

Continuano gli appuntamenti che Bper Banca dedica al mondo delle imprese e delle associazioni per conoscere e approfondire i servizi distintivi e innovativi dedicati allo sviluppo del business nei mercati internazionali. Protagonista l’Abruzzo, con il webinar “Internazionalizzare per crescere. Ruolo e supporto di Bper Banca per le imprese abruzzesi”, organizzato in collaborazione con la Camera di commercio Chieti-Pescara e la Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia.

Al seminario, che si svolgerà on line martedì 11 maggio 2021 dalle 16 alle 17, parteciperanno Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione Regionale Abruzzo Molise di Bper Banca, Stefano Bellucci, responsabile del Servizio Global Transaction Banking di Bper Banca, Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso D’Italia, Giovanni Marcantonio, responsabile operativo Agenzia di Sviluppo, azienda speciale Ccia Chieti-Pescara e Salvatore Florimbi, dirigente area promozione Ccia Gran Sasso D’Italia.

Modera l’incontro Monica Pelliccione, giornalista.

La partecipazione è gratuita registrandosi al sito https://www.crowdcast.io/e/7ytkf9qc