INTERPORTO AVEZZANO, PUBBLICATO BANDO ARIC PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI GESTIONE

L’AQUILA – L’Aric, l’Agenzia regionale di informatica e committenza, ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione della gestione operativa dell’Interporto di Avezzano. Il centro smistamento merci rappresenta un importante punto di riferimento per l’intera economia della Marsica, e il Presidente Marco Marsilio si era da subito impegnato affinché tornasse al più presto nella piena funzionalità.

Si tratta di un’opera strategica in stato di abbandono da anni, che in parte recentemente è stata utilizzata dalla Protezione civile e dalla Croce Rossa. Una struttura che necessitava il completamento del raccordo ferroviario che per soli 75 metri non poteva svolgere la sua funzione. Un’area che rischiava di rimanere un a cattedrale nel deserto e che finalmente verrà utilizzata per lo scopo per cui era stata realizzata.

“Si tratta di una infrastruttura importante che può diventare punto di riferimento dello sviluppo economico e logistico non solo della Marsica. Il collegamento ferroviario con la linea Pescara Roma, con tutte le prospettive di sviluppo in programma, conferma la valenza di questa infrastruttura che nell’ambito dello scambio nazionale e internazionale delle merci diventerà uno snodo di traffico determinante”, ha commentato il presidente Marsilio.