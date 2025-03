“INTERRUZIONE GRAVIDANZA NEGATA A VASTO”, L’OSPEDALE SMENTISCE

VASTO – Il direttore della Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Vasto (Chieti), Gabriele D’Egidio, smentisce duramente, in una nota, la notizia diffusa dal Collettivo Zona Fucsia in merito a quanto accaduto a seguito di una richiesta di interruzione di gravidanza avanzata da una donna.

“È prassi effettuare il certificato che avvia all’interruzione dopo aver fatto una ecografia che accerta lo stato di gravidanza. E questo è stato detto alla donna che è stata trattata come tutte le altre. Le sono state date le informazioni dovute, che identificano un percorso, e a quello ci si deve attenere. Si fa l’ecografia, si compila il certificato e si indirizza la donna all’ospedale che pratica Ivg, che a Vasto è temporaneamente sospesa per mancanza di medici non obiettori. Questa è la verità, l’unica, il resto è polemica pretestuosa e mistificatoria”.