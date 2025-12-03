INTERRUZIONE IDRICA L’AQUILA: GRAN SASSO ACQUA, “PROGRAMMATA E COMUNICATA”

L’AQUILA – “L’interruzione idrica che oggi ha riguardato San Marciano e le zone limitrofe, nel centro storico dell’Aquila, si è protratta per circa due ore in più rispetto al previsto. Di questo l’azienda si scusa con i cittadini utenti e con le attività commerciali. La sospensione, era tuttavia programmata e comunicata con il consueto ampio anticipo, e si è resa necessaria per lavori improcrastinabili sulla rete di distribuzione”.

Così, in una nota, la Gran Sasso Acqua in risposta alle segnalazioni del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.

“La città è ancora alle prese con la ricostruzione post-terremoto per cui la gestione del servizio idrico risente della presenza di numerosi cantieri, oltre all’intervento più importante rappresentato dal rifacimento dei sottoservizi. Ogni chiusura viene sempre programmata con la massima attenzione ad arrecare il minor disagio possibile”, si legge ancora nella nota.

“Proprio in virtù del fatto che le interruzioni programmate vengono comunicate con ampio anticipo, lo stesso Pietrucci è consapevole – come ha dimostrato con le sue affermazioni pubbliche – del fatto che domani, giovedì 4 dicembre, è prevista l’interruzione dell’erogazione idrica nel centro storico di Paganica e nelle zone limitrofe dalle 8,00 alle 15,00 e nella zona alta di Pianola dalle 9,00 alle 14,00, a Pettino, Cansatessa, Coppito e Progetto Case di Coppito sarà invece interrotta dalle 22 di giovedì sera alle 6 di venerdì mattina”, conclude la nota.