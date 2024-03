INTERVENTI PER I DISABILI SENSORIALI: PUBBLICATO BANDO SUL SITO DEL COMUNE DI SULMONA

SULMONA – Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sulmona (L’Aquila) l’avviso finalizzato ad individuare i beneficiari degli interventi socio-assistenziali in favore dei disabili sensoriali come individuati dalla Legge Regionale 11/2022 che, all’art. 2 indica i servizi erogabili: a)assistenza educativa e didattica ai ciechi, ai sordomuti ed ai sordi pre-linguali al fine di supportare l’integrazione scolastica, in ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socio-educativi a carattere diurno; b fornitura di testi scolastici; c) fornitura di sussidi mimografo-visivi; d) consulenza del tiflologo per i minorati della vista e consulenza dell’interprete per i minorati dell’udito; e) fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo; f) fornitura del materiale tecnico speciale per i minorati della vista.

Gli interventi indicati devono essere previsti nel Piano Didattico Individualizzato predisposto per ogni studente e sottoscritto da Istituzione scolastica, Istituzione sanitaria e famiglia e per gli interventi riguardanti le lettere b), c), e) ed f) saranno ammissibili a finanziamento solo le spese connesse a materiali concordati con le istituzioni scolastiche direttamente riferibili alle stesse e non finanziati con fondi specifiche delle Istituzioni scolastiche.

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nei 16 comuni aquilani dell’ADS n. 4 Peligno (Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Roccacasale, Scanno, Sulmona, Villalago, Vittorito) ad eccezione del comune di Raiano che gestisce in maniera singola i suddetti interventi, con disabilità sensoriali riconosciute tramite apposito verbale della commissione medica dell’INPS.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. L’ECAD Peligno n.4 “Peligno” (Comune di Sulmona) erogherà ai beneficiari gli interventi socio- assistenziali della linea a) e d) dell’art. 1 del presente bando attraverso la procedura di accreditamento dei fornitori. Gli interventi afferenti alle linee b), c) e) ed f) saranno soggetti a rendicontazione spese sempre nel limite del budget disponibile ed assegnato a ciascun richiedente. Le domande corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 03/04/2024.