INTESA ORDINE BIOLOGI E DANTE LABS: AL VIA PROGETTO ALTA FORMAZIONE SU GENOMICA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Un protocollo d’intesa per l’avvio di un progetto di alta formazione riservato ai biologi per la ricerca in ambito genomico. E’ quello stipulato dall’Ordine nazionale dei Biologi, che contribuirà con borse di studio, e Dante Labs, eccellenza mondiale italiana per il sequenziamento L’iniziativa sarà presentata alla stampa, oggi alle ore 11, a Roma, nella sede dell’Ordine dei Biologi.

Abruzzoweb segue in diretta l’evento.

La multinazionale ha il suo cuore pulsante all’Aquila, all’interno del Tecnopolo d’Abruzzo, dove sono presenti la sede operativa e produttiva, quest’ultima con apparecchiatura all’avanguardia.

Dante Labs è nato su una iniziativa di due giovani talenti aquilani, Andrea Riposati e Mattia Capulli, che si sono ritrovati negli Stati Uniti dopo aver frequentato insieme il liceo nel capoluogo regionale: dopo la emergenza coronavirus la società si è specializzata anche nel sequenziamento dei tamponi.

All’accordo si è giunti grazie al lavoro svolto dal concessionario autorizzato Vitha Group per Anima Genomic, “Dream & Dare” di Anna Maria Tomei, che ha messo in comunicazione l’ente dei Biologi italiani, rappresentato dal presidente, sen. Vincenzo D’Anna, con il mondo scientifico.

Lo scorso settembre, proprio la multinazionale abruzzese Dante Labs, insieme con Vitha Group Spa, azienda aquilana specializzata nella vendita di prodotti per il benessere e la prevenzione della salute, ha lanciato “il prodotto” più innovativo del nuovo millennio: il sequenziamento del DNA umano al 100%.

Da qui l’idea di unire le forze, varando una partnership con l’ONB, in grado di formare e qualificare i biologi attraverso un percorso di avanguardia nel campo della genomica.