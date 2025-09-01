“INTIMIDAZIONI A GIORNALISTA LETTIERI DA PARTE DI TIFOSI CHIETI CALCIO”: CONDANNA ODG E MARSILIO

L’AQUILA -. “L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo esprime piena solidarietà al collega Gianluca Lettieri, giovane cronista del quotidiano Il Centro, vittima di pesanti intimidazioni da parte di alcuni tifosi del Chieti Calcio dopo la pubblicazione di un articolo sulla recente nomina – da parte del presidente Di Labio – di un ex responsabile della sicurezza, tuttora sottoposto al Daspo, a dirigente della società”.

Così in una nota la presidente Odg Abruzzo Marina Marinucci

“Sui social network, infatti, sono comparsi messaggi minacciosi nei confronti del giornalista e della redazione, accompagnati addirittura dalla diffusione dell’indirizzo di casa del collega.

Un episodio gravissimo che configura un tentativo inaccettabile di condizionare la libertà di stampa e il diritto dei cittadini ad essere informati”, si legge ancora nella nota.

L’Ordine dei Giornalisti ricorda che “ogni forma di intimidazione, ai danni di chi svolge il proprio lavoro di cronista, rappresenta un attacco, non solo, alla persona, ma all’intero principio costituzionale della libertà di informazione, sancito dall’articolo 21 della Costituzione”.

“Si chiede alle autorità competenti di fare piena luce su quanto accaduto e di adottare ogni misura utile a tutela della sicurezza del collega Lettieri e di tutti i giornalisti del Centro. L’Ordine continuerà a vigilare con la massima attenzione e ribadisce che nessuna pressione potrà piegare il dovere dei cronisti di informare con correttezza e indipendenza”, conclude la nota.

Ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: “Leoni da tastiera e mitomani affollano il mondo social, avvelenano i contenuti con messaggi e insulti spesso deliranti. Giusto non abbassare la guardia, non ‘abituarsi’, non rassegnarsi al degrado. Anche se le minacce contro Gianluca Lettieri fossero solo l’ennesima fanfaronata di frustrati che esprimono nell’anonimato la loro impotenza, non possiamo mai escludere che qualche esaltato possa davvero passare ai fatti. Magari istigato dalla violenza dei messaggi che circolano indisturbati”.

Per questo mi auguro che gli inquirenti possano individuare e punire come meritano gli autori di queste intimidazioni. A Gianluca Lettieri e alla redazione de Il Centro la solidarietà mia personale e dell’intera Giunta regionale”, conclude il presidente.