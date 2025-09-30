“INTIMIDAZIONI AD ANDREA D’AURELIO”: LA SOLIDARIETA’ DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

L’AQUILA – L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo esprime piena solidarietà al collega Andrea D’Aurelio, cronista del quotidiano Il Centro, vittima di pesanti intimidazioni da parte di alcuni familiari di un 36enne, arrestato a Sulmona nell’ambito di un’operazione antidroga, per il quale era in corso l’udienza di convalida”.
È quanto si legge in una nota nella quale viene aggiunto: “Un episodio di cronaca di cui D’Aurelio si sta in questi giorni occupando. Da qui le gravi intimidazioni, avvenute all’ingresso del Tribunale di Sulmona, tali da spingere il collega a richiedere l’intervento dei carabinieri”.
L’Ordine dei Giornalisti “condanna con fermezza ogni forma di intimidazione ai danni di chi svolge il proprio lavoro di cronista. E con altrettanta fermezza respinge il tentativo inaccettabile di condizionare, attraverso tali minacce, la libertà di stampa e il diritto dei cittadini ad essere informati. Inoltre, chiede alle autorità competenti, chiamate a far luce sull’episodio, di voler adottare le necessarie misure volte a tutelare la sicurezza del collega D’Aureli”o.
