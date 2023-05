INTITOLATA LA SALA RIUNIONI DELL’UFFICIO SPECIALE AQUILANO AL COMPIANTO GEOLOGO PIPPONZI

L’AQUILA – Si è svolta stamattina in nella sede dell’Usrc una riservata cerimonia commemorativa del Geologo Giorgio Pipponzi in forza all’Ufficio Speciale aquilano, molto conosciuto in tutti gli ambienti istituzionali e degli ordini professionali che si occupano di ricostruzione dopo-sisma 2009 e 2016, purtroppo venuto a mancare prematuramente a dicembre 2022.

La sala interna per le riunioni dei Sindaci è stata ufficialmente intitolata a Giorgio su indirizzo del Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee, del sindaco di Fossa, del Titolare dell’Usrc Ing. Raffaello Fico e con il consenso della famiglia.

Oltre alla famiglia Pipponzi, erano presenti anche Fabrizio Boccabella Sindaco di Fossa, Gianni Anastasio Coordinatore dei Sindaci del Cratere, Massimiliano Giorgi Vice-Coordinatore dei Sindaci del Cratere, Paolo Federico Sindaco di Navelli, il Titolare dell’Usra Ing. Salvatore Provenzano, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila Pierluigi De Amicis, l’Ing. Maria Basi Responsabile del dipartimento Rischio Sismico della Protezione Civile-Regione Abruzzo ed il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo Nicola Labbrozzi.

Il personale degli uffici speciali ha potuto seguire in modalità vide-conferenza la breve e sentita cerimonia, rinnovando il sentimento di rispetto, di apprezzamento professionale ed umano e soprattutto di gratitudine per il continuo insegnamento verso Giorgio, che per tutti rimarrà una viva memoria ed esempio.