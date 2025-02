INTITOLAZIONE PIAZZA CITTA’ SANT’ANGELO: PERAZZETTI, “NORMA COSSETTO MERITA RICONOSCIMENTO”

CITTA’ SANT’ANGELO – “L’insistenza con cui i consiglieri di opposizione continuano a chiedere che la Piazza della Marina venga intitolata ad un nome scelto da loro, quello di Osvaldo Mazzocchetti, non fa altro che denotare una certa allergia nei confronti di una donna come Norma Cossetto, figura ritenuta da questa Amministrazione altrettanto meritevole di un tale riconoscimento e che evidentemente genera in loro un certo malessere”.

Così, in una nota, il sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti, risponde all’opposizione in merito all’intitolazione della Piazza della Marina a Norma Cossetto.

“Con il passare delle settimane quella sollevata dall’opposizione è diventata una polemica sterile e pretestuosa: abbiamo già detto e lo ribadisco ancora una volta che, così come la Piazza della Marina verrà intitolata a Norma Cossetto, la sala consiliare, sede della più alta assise cittadina, sarà dedicata ad Osvaldo Mazzocchetti, primo presidente del nostro Consiglio comunale. Una persona a cui, l’opposizione che adesso chiede di dedicargli la piazza, quando era al governo è riuscita ad intitolargli al massimo la sala polivalente del centro Ibisco, rimasta chiusa per anni. Per questo, prima di ergersi a paladini della giustizia o del merito e soprattutto prima di alimentare polemiche che non hanno ragione di esistere, questi consiglieri farebbero bene a farsi un esame di coscienza”, conclude Perazzetti.