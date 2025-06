INTONACO CADUTO GALLERIA TRICALLE A CHIETI: PERMANE CHIUSURA DELLA CARREGGIATA VERSO PESCARA

CHIETI – Per verifiche in corso, a seguito della caduta di porzioni di intonaco superficiale del piano di copertura della Galleria Tricalle, è stata temporaneamente interdetta al traffico la carreggiata in direzione Pescara, della strada statale 656 “Val Pescara-Chieti” al km 4,205, a Chieti.Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile.